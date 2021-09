Regjeringa vil blokkere gamblingssider i Noreg

innenriks

Kulturminister Abid Raja (V) bruker sine siste dagar som statsråd til eit nytt angrep mot utanlandske spelselskap, skriv Aftenposten/E24.

Nettsidene til aktørar som Unibet, Betsson og ComeOn skal blokkerast.

– Desse selskapa gjer det dei kan for å omgå norsk lov. Med blokkering skal vi klare å kneble dei, meiner Raja.

Det har lege i korta at eit slikt forslag ville komme, etter at eit fleirtal på Stortinget gjekk inn for dette i 2018.

– Vi vil gå så langt som mogleg for å bli kvitt desse selskapa, understrekar Raja.

Grepet blir kalla DNS-blokkering på fagspråket. Kulturministeren meiner ei slik blokkering vil styrkje det norske spelemonopolet, verne speleavhengige og kanalisere spelarar til Norsk Tipping. Raja seier grepet er ei avveging mellom to vonde.

– I utgangspunktet ønskjer vi ikkje DNS-blokkering. Men vi vil heller ikkje ha speleproblema desse selskapa bringar til landet.

Dei største aktørane på den norske marknaden er førebels avventande. PR-sjefen for Kindred Group (Unibet) i Noreg, Rolf Sims, seier dei ønskjer å lese forslaget i sin heilskap før dei tek stilling til det.

(©NPK)