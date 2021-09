Statsministerens kontor og Stortinget risikerer skattesmell

innenriks

Stortinget dekkjer godtgjerslene til politikarane, og skulle derfor ha betalt ei arbeidsgivaravgift på 14,1 prosent, skriv Aftenposten.

Sidan 1997 har Stortingsadministrasjonen trudd at det held å disponere bustad på heimstaden for å unngå skatt. Dei har ikkje spurt politikarane om dei faktisk har utgifter, som er det Skatteetaten har slått fast at er kravet for å få skattefritak. Det kan derfor vere snakk om betydelege summar med restarbeidsgivaravgift.

Fagfolk meiner Stortinget har brote lova.

– Arbeidsgivarane har ansvaret for korrekt innrapportering, skattetrekk og å betale rett arbeidsgivaravgift. Fordelen med fri bustad var skattepliktig for Ropstad og då skulle Statsministerens kontor handla deretter, seier professor emeritus Arvid Aage Skaar til VG.

Kan ha brote lova

Derfor meiner han at Statsministerens kontor (SMK) kan ha brote lova, og det kan òg vere tilfelle for Stortinget.

Skaar har vore professor ved Universitetet i Oslo og partnar i advokatfirmaet Wiersholm, og har skatt som eitt av spesialområda sine.

– Med mindre Skatteetaten har feilinformert SMK, skulle SMK trekt skatt for Ropstad på fordelen av fri bustad i 2020. I så fall har Statsministerens kontor brote skattebetalingslova. Manglande innbetaling av arbeidsgivaravgift er òg eit lovbrot, seier Skaar.

SMK har opplyst til VG at dei er i gang med etterbetaling av arbeidsgivaravgift. Stortinget går gjennom sine saker, og risikerer òg å ende opp med ei stor rekning hos kemneren.

Advokat Bettina Banoun, som tidlegare har vore leiar for Advokatforeningens skattelovutval, seier det er uvisst om stortingsrepresentantane kan nytte seg av reglar for skatteamnesti og frivillig retting. Misforståing av reglane har sjeldan vore grunnlag for å unngå tilleggsskatt, men ho meiner Skatteetatens undersøkingar vil avdekkje om det finst noko i Stortingets praksis som kan unnskyldast.

– Gransking bør gjennomførast av eit uavhengig utval

Professor Christoffer Conrad Eriksen, som jobbar med offentleg rett på Universitetet i Oslo, seier til Aftenposten at det bør skje ei ekstern gransking.

– Fordi saka involverer Stortingets eigen administrasjon, stortingsrepresentantar og i ei viss grad regjeringa, så bør granskinga gjennomførast av eit uavhengig utval nedsett av Stortinget, slik ein har gjort ved andre høve.

Han åtvarar om at saka kan svekkje tilliten til politikarar, og at det derfor bør gjennomførast ei grundig gransking.

– Det kan oppstå spekulasjonar om årsakene til at praksisen har sklidd ut. Ein risikerer mellom anna at det blir sett spørsmålsteikn ved om det har lege eit ønske hos nokon om å utvide dei fordelane statsrådane og stortingsrepresentantane har.

