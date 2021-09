Tidlegare lærer tiltalt for ei rekkje nettovergrep mot barn og tenåringar

innenriks

Ei rekkje av desse overgrepa fann stad frå hausten 2019 til våren 2020, heiter det i tiltalen frå Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembete. Det tidlegaste tiltalepunktet stammar likevel heilt tilbake frå 2012.

Mannen er til saman tiltalt for brot på fem ulike paragrafar i straffelova. Han skal ha prøvd, og lykkast med å ha fått barn under 14 år, og mellom 14 og 16 til å utføre grove seksuelle handlingar med seg sjølv. I tillegg har han fleire gonger forleddet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkjande eller anna uanstendig åtferd.

Det siste tiltalepunktet dreier seg om at han har produsert eller oppbevart ei stor mengd overgrepsmateriale, som politiet fann då dei arresterte mannen i mai 2020.

Overgrepa skal i stor grad ha skjedd via appar som Snapchat og Skype. I ei rekkje tilfelle gav han ut seg for sjølv å vere ein gut i tenåra og pressa offera sine til å gjere ulike seksualiserte handlingar med seg sjølv. I tillegg skal han ha nytta svært seksualisert kommunikasjon med offera.

Fleire av offera hans skal vere tidlegare elevar. Overgrepa skal ha funne stad fleire stader på Vestlandet, og dessutan eitt tilfelle i ein annan del av landet.

Tiltalen er ferdigskrive i juli i år. Saka går frå 14. oktober til 5. november, opplyser Hordaland tingrett til NTB.

Forsvarsadvokaten til mannen, Eirik Nåmdal, ønskjer ikkje å kommentere saka.

