To nyfødde fekk identisk fødselsnummer

Avviksmeldinga Ahus har sendt til Datatilsynet, viser at sjølv om dette vart avdekt raskt, så førte ein menneskeleg feil til at fødselsnummera ikkje vart retta opp før i byrjinga av juli, skriv Digi.no.

Datasystema ved Ahus og Folkeregisteret reagerte ikkje på at to ulike personar fekk tildelt same personnummer.

Først då det eine barnet vart kalla inn til time for ei behandling, vart det oppdaga at det var feil i pasientjournalane. Alle journalopplysningane på barnet var lagt inn i journalen til det andre barnet.

Ifølgje avviksmeldinga er konklusjonen at årsaka er ein menneskeleg feil og mangel på oppfølging.

Ahus skriv at forvekslinga ikkje har hatt betydning for helsehjelpa som er gitt barna, men legg til at det kan opplevast som skremmande at ei forveksling av slik karakter kan oppstå, og at det kan opplevast som utrygt.

Datatilsynet opplyser at dei ikkje kjem ikkje til å gjere noko i saka.

