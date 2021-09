innenriks

– Vi får opplysningar som vi er nøydde til å stelle oss til. I dette tilfellet avhøyrde vi dei fornærma. Dei gav viktige opplysningar, som vi vurderte som så konkrete at det gav grunnlag for arrestasjon, seier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand til Avisa Oslo.

Arrestasjonen skjedde torsdag 16. september. Mannen vart sikta for to tilfelle av drapsforsøk etter at to unge menn vart skotne i eit bustadstrøk på Trosterud natt til 25. august. Allereie dagen etter vedtok likevel politiet å lauslate mannen fordi dei meinte at mistankegrunnlaget mot han var svekt.

Det er andre gong at politiet går til arrestasjon i saka, for deretter å lauslate vedkommande etter berre kort tid.

– Då er arbeidsmetodikken vår at vi saumfer desse opplysningane. Etter vidare etterforsking var vår vurdering at mistanken mot han vart svekt, opplyser ho.

Likevel er siktingane mot begge mennene halde oppe.

– Det er for tidleg å konkludere. Det er ikkje grunnlag for å fråfalle siktingane enno, seier Strand.

Ho understrekar samtidig at politiet per no ikkje har nokon mistenkte i saka.

(©NPK)