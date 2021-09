Unio-medlemmer får same lønnsvekst som andre grupper

innenriks

Det var i slutten av mai at Unio, som siste fagforbund, gjekk frå forhandlingsbordet med KS utan nokon avtale, og kommunestreiken vart sett i gang. I juni avbraut regjeringa då stortingsfleirtalet støtta bruk av tvungen lønnsnemnd.

Tysdag la Rikslønsnemnda fram rettsavgjerda si: Unio må gå med på same lønnstillegg som LO, YS og Akademikerne landa i meklinga i mai. Det medfører ein årleg lønnsauke på mellom 12.000 og 22.000 kroner, og KS melder at Unios medlemmer er blant dei som får størst auke.

Fornøgde i KS

– KS er fornøgd med Rikslønsnemndas rettsavgjerd. Den stadfestar at KS' prioriteringar og argument i årets tariffoppgjer var rette. Resultatet gir ei god fordeling på heile laga av tilsette i kommunar og fylkeskommunar, seier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, som meiner KS i vår strekte seg langt for å sikre kommunetilsettes kjøpekraft.

I ei pressemelding inviterer Gangsø Unio til dialog om vegen vidare og påpeikar at vindauget framleis er ope for å få lokale tillegg i løpet av hausten.

– Løyser ikkje stor rekrutteringsutfordring

Trass streiken fekk Unio ikkje det lønnsløftet dei ønskte seg for tilsette med høgare utdanning.

– Vi står i ein situasjon med kritisk sjukepleiar- og lærarmangel. Men KS erkjenner ikkje eingong problemet og er milevis frå å bidra til å løyse det. Dette er eit alvorleg problem, seier forhandlingsleiar Steffen Handal i Unio kommune.

Nestleiar Silje Naustvik kallar seg svært skuffa, men ikkje overraska over dommen til nemnda.

– Det er dessverre ikkje overraskande. Heller ikkje Rikslønsnemnda valde å bruke moglegheita dette var, til å bidra til å løyse den store utfordringa vi har med å rekruttere og behalde tilsette til velferdsyrka, seier Naustvik.

