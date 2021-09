Vestfoldbanen opnar igjen måndag

innenriks

Banen vart stengd mellom Skien og Tønsberg i to månader på grunn av ein brann i eit teknisk anlegg 27. juli. No skal han opnast igjen, opplyser Bane Nor i ei pressemelding.

Det er likevel åtte avgangar som vil vere innstilte på heile eller delar av strekninga etter Sandefjord stasjon. Det gjeld tre morgontog og fem ettermiddagstog.

– Det er framleis sånn at Bane Nor gjer viktig arbeid på strekninga ei god stund framover, og det får nokre konsekvensar for somme av toga våre på morgonen og ettermiddagen, seier Jan-Erik Karlberg, som er Vys leiar på Vestfoldbanen.

Reisande kan finne oppdatert informasjon på nettsidene til Vy og i appen.

(©NPK)