Øvstegård kan få pendlarbustad-skattesmell – skuldar på Stortinget

innenriks

Øvstegård som bur og er folkeregistrert i leilegheita til far sin i Sarpsborg, har ikkje hatt utgifter på dette og har ikkje betalt skatt for pendlarbustaden som han har fått tildelt.

Til Sarpsborg Arbeiderblad seier SV-politikaren at han heile vegen har vore open om situasjonen sin med dei, og at svaret alltid har vore at alt har vore i skjønnaste orden.

– Eg har heile tida vore open om situasjonen min og teke opp skattespørsmålet med Stortingsadministrasjonen fleire gonger. Svaret eg har fått, er at opplysningane eg har gitt om busituasjonen min er meld til Skatteetaten, at alt er i orden, og at eg ikkje skal gjere noko meir. Då er det frustrerande at det eg får opplyst frå Stortingsadministrasjonen likevel viser seg å vere feil, seier SV-politikaren til avisa.

Han legg til at han sjølvsagt vil betale for seg, og også etterbetale dersom det må til. Dette har han sjølv teke initiativ til gjennom å kontakte Stortingsadministrasjonen, strekar han under.

