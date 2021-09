Alle Nav-kontora i Bergen held stengt også onsdag

innenriks

Det opplyser kommunikasjonsrådgivar Birgitte B. Lygre til Bergens Tidende.

Nav-kontoret på Årstad har bestemt at dei skal halde stengt ut veka av omsyn til politietterforskinga. Når det gjeld dei andre Nav-kontora i Bergen, som held stengt onsdag, vurdere dei å styrkje vakthaldet ved kontora.

– Som ein del av førebuingane til opning, blir det gjort ei risikovurdering for kvart enkelt kontor. Styrkt vakthald vil vere eit tiltak som blir vurdert. Vi veit at det er krevjande for mange å komme tilbake til kontoret etter ei så dramatisk hending, seier kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen til TV 2.

To Nav-tilsette vart knivstukne på Nav Årstad på Danmarksplass måndag formiddag. Ei kvinne i slutten av 50-åra døydde av skadane, medan ei kvinne i midten av 30-åra vart lettare skadd. Ein mann i 30-åra er arrestert og sikta for drap og grov kroppsskade.

