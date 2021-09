Amundsen til angrep på FpU: – Ikkje lenger til nytte for Frp

innenriks

Utspelet frå Frp-toppen kom i samband med ein diskusjon på Facebook, under eit innlegg skrive av FpU-fylkesleiar Emil André Taftø i Troms og Finnmark. Det fortel VG.

I innlegget takka Taftø lokallagsmedlemmene sine for innsatsen i valkampen.

– FpU har ikkje bidrege med noko som helst i valkampen min. Takk, men nei takk, skriv Amundsen i ein av kommentarane under innlegget.

Han skuldar FpU for å likne meir på Venstre enn på Frp og meiner dei treng vaksenhjelp.

– FpU er ikkje lenger til nytte for Frp, skriv Amundsen.

Sjølv om Frp fall i både Troms og Finnmark, vart Amundsen attvalt som stortingsrepresentant frå Troms.

Fleire i partiet tek til motmæle mot den tidlegare justisministeren, mellom anna leiaren i Stavanger Frp, Mats Danielsen, som skriv at Amundsen er den han er mest flau over å vere i same parti som.

Også Frp-leiar Sylvi Listhaug seier ho er usamd med Amundsen.

– Eg er heilt usamd med Per-Willy. FpU har gjort ein formidabel innsats i skulevalet og fekk størst framgang av alle parti. Det er takka vere dyktige FpU-arar over heile landet. Dei er eg veldig stolt av, skriv Listhaug.

