Ap signaliserer tettare band til fagrørsla

– Vi skal vere – vi må vere – den politiske dominerande krafta i fagrørsla. Det er ingen andre parti som evnar å vere politiske verktøy for vanleg folk på same måte som Arbeidarpartiet. Det er ein veldig stor jobb for oss i åra som kjem, sa partisekretær Kjersti Stenseng då ho talte til landsstyremøtet onsdag.

Partileiar Jonas Gahr Støre trekte òg fram auka oppslutning i fagrørsla som ei viktig brikke i valsigeren i talen sin dagen i førevegen. Støtta auka frå om lag 30 prosent ved starten av valkampen til opp mot 40 prosent på valdagen.

Felles prosjekt

Stenseng plukka opp tråden då ho samanfatta erfaringar frå valkampen og skisserte vegen vidare for partiet.

– Når vi skal byggje organisasjonen vår, så skal vi ha fleire frå LO på listene våre, men vi skal òg ha fleire arbeidarpartifolk som aktive tillitsvalde i fagrørsla, sa Stenseng.

Ho skisserte særleg tre saker som er «kjernen av vårt felles prosjekt», saker som det blir viktig å byggje vidare på framover:

* Sterkare arbeidsmiljølov

* Ny grøn industri

* Noregsmodell for eit seriøst arbeidsliv.

Stenseng trekkjer òg fram at det var viktig å jobbe for å få folk frå fagrørsla som stortingskandidatar. Då den nye stortingsgruppa møttest for første gong onsdag, kunne dei ønskje velkommen mellom anna tidlegare handels- og kontorleiar Trine Lise Sundnes.

– Det er viktig å sørgje for at vanlege arbeidsfolk blir representert av vanlege arbeidsfolk, sa Stenseng.

Gjekk gjennom valkampen

Arbeidarpartiet seier seg svært godt fornøgde med valkampen i år. Særleg at dei heldt fast ved bodskapen og stø kurs, sjølv då partiet nådde botnnivået i ei meiningsmåling på 17,5 prosent i januar.

Resultatet skal gjennom ei meir djuptgåande og lokal evaluering, lærepunkt skal så bli lagt fram på planleggingskonferansen til partiet i november. Men den førebelse konklusjonen til Stenseng er at det meste lykkast for Ap denne gongen. Kontrasten er stor til den opprivande oppfølginga frå valet i 2017.

– Eg trur mykje av grunnen er at vi hadde ein kunnskapsdriven kampanje om kven som hadde stemt på oss før, og kvifor dei hadde mista tillit til oss, seier ho, og nemner tryggleik i organisasjonen og ein tydeleg og meir attkjennande bodskap som andre viktige element.

Mål om 50.000 medlemmer

Stemninga på landsstyret bar preg av eit parti som framleis syg på sigers-karamellen.

– Vi skal kjenne på den kjensla det er å vinne eit val ei stund enno. Vi skal verne gledesrusen så lenge som mogleg, for det blir hardt arbeid framover, sa partisekretæren, og erklærte at møtet òg er eit startskot mot kommune- og fylkesvalskampen i 2023.

Framover blir det eit viktig mål å auke medlemstalet. Stenseng meiner det er mogleg å klare å komme opp til 50.000 igjen – opp frå snautt 45.000 ved årsskiftet.

– Det er ei prioritert oppgåve. Vi treng å rekruttere mange nye namn inn på listene til lokalvalet, og den jobben startar no. Så har vi sjølvsagt eit mål om å bli større enn valresultatet på 26,3 prosent. Eg skal vere varsam med å seie eit tal, men målet må vere å bli større enn i dag, seier ho.

