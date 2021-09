Greenpeace er til stades utanfor regjeringssonderingane i Hurdal

innenriks

– Vi flyttar oss dit for å vere til stades under dei viktigaste regjeringsforhandlingane for klima i norsk historie. Regjeringserklæringa vil avgjere om Noreg held fram med å vere ei fossil sinke eller om Noreg endeleg tek på seg leiartrøya i arbeidet med ein rettferdig, grøn omstilling, seier Greenpeace Noreg-leiar Frode Pleym i ei pressemelding.

Greenpeace-representantar vil vere til stades kvar dag medan sonderingane går føre seg, opplyser Pleym.

– Klima og omstilling må prege regjeringsforhandlingane. Det viktigaste kravet vårt er full stans i leitinga etter olje og gass, seier han.

(©NPK)