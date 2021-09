HRS mistar statsstøtta

innenriks

Det opplyser Høgre til NTB.

– Det har ikkje vore nokon prioritet for oss å støtte HRS, og vi foreslo òg å fjerne støtta i 2019, seier justispolitisk talsperson Peter Frølich.

Støtta til den islam- og innvandrarkritiske organisasjonen vart likevel halden oppe for å sikre Frps støtte til budsjettet.

Raudgrønt kuttvarsel

Budsjettlekkasjen kjem to dagar etter at politikarar frå både Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV varsla at HRS-støtta vil bli fjerna.

– Eg synest det er påfallande at Høgre varslar kutt i støtte til HRS no. Dei har sørgt for å føre vidare støtta heilt til no, når dei skal ut av regjering, seier Aps Lene Vågslid, som leier Stortingets justiskomité, til VG.

Så seint som i mars i år behandla Stortinget eit forslag frå Ap om å fjerne støtta. Då stemde alle dei borgarlege partia imot.

– No har regjeringa vurdert saka på nytt, fordi vi går inn i ein ny stortingsperiode. Det er naturleg å avskaffe støtta no, seier Frølich.

Grunnleggjaren av HRS, Rita Karlsen, ønskte ikkje å kommentere saka då NTB kontakta henne onsdag kveld.

26,2 millionar

HRS har fått statsstøtte i ei årrekkje. I 2020 var støtta på 1,8 millionar kroner.

Sidan 2005 har organisasjonen fått i alt 26,2 millionar statlege kroner, under både raude og blå regjeringar.

– Tidleg sette organisasjonen relevante integreringspolitiske spørsmål på dagsordenen då få andre gjorde det. Vi er likevel mange som har opplevd at organisasjonen har endra seg i ei negativ og useriøs retning, seier Frølich.

Fram til 2015 produserte HRS ei rekkje rapportar om mellom anna kjønnslemlesting, demografiske utfordringar og vald mot kvinner. Men dei siste åra har verksemda vore konsentrerte om å skrive blogginnlegg.

Grunnleggjande krav

– I Noreg kan ein heldigvis få statsstøtte sjølv om ein har eit anna syn enn politikarane. Og ei kontroversiell form er ikkje automatisk diskvalifiserande. Men det må samtidig stillast nokre grunnleggjande krav. HRS oppfyller ikkje lenger same formål som støtta opphavleg vart gitt for, seier Frølich, som meiner HRS opptrer meir som ein meiningsberar enn ein kunnskapsformidlar.

– Innimellom tek dei opp relevante problemstillingar, men det er det mange som gjer utan millionstøtte frå staten, seier han.

