Kulturstreiken blir trappa opp – 556 kulturtilsette i streik

innenriks

– Å springe frå løfta om ein rettferdig pensjon har vorte viktigare enn å gi befolkninga eit rikt og godt kulturliv når det trengst som mest. Vi meiner det er å svikte samfunnsoppdraget sitt, seier forhandlingsleiar frå Norsk Tjenestemannslag (NTL) Dag Agledal i ei pressemelding.

Streiken har vart sidan 3. september. Striden handlar om kva pensjonsordning dei kulturtilsette skal ha i framtida.

I pressemeldinga skriv LO Stat at utrekningar som inneheld tal som er akseptert av både Spekter og LO-stat, viser at ei hybrid-løysing med ei kostnadsdeling som oppfyller krava til ein kjønns- og levetidsnøytral pensjon, ville medføre cirka 0,7 prosent i auka kostnader for arbeidsgivar.

– Konflikten kan då umogleg stå på denne beskjedne meirkostnaden? Det kan heller umogleg vere manglande føreseielegheit når vi har sagt oss villige til å låse ei ordning i fleire år framover, seier forhandlingsleiar og nestleiar Lise Olsen i LO Stat.

(©NPK)