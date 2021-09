Kvart tredje vogntog Vegvesenet stansar får bruksforbod

innenriks

Eit køyretøy kan få bruksforbod om det manglar forsikring eller ikkje ha gjennomgått EU-kontroll eller det kan ha alvorlege feil og manglar. Andre årsaker kan vere at køyretøyet er selt, men ikkje omregistrert hos Statens vegvesen.

Statistikken viser òg at over 1.000 sjåførar er melde til politiet hittil i år – like mange som i heile fjor. Over 6.500 har fått gebyr, skriv NRK.

Administrerande direktør i Norges Lastebileier-forbund Geir A. Mo seier statistikken viser kor viktig Vegvesenets kontrollar er.

– Dessverre er det altfor mange som framleis har tekniske feil på utstyr og last, noko som fort kan utgjere ein trafikktryggleiksrisiko. I tillegg kjem feil vi ikkje ser, som køyre- og kviletid, lønn og andre arbeidsvilkår, seier han til rikskringkastaren.

(©NPK)