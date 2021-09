Lånekassen: Elevar gjekk glipp av 40 millionar kroner i utstyrsstipend

innenriks

– Vi veit ikkje kvifor mange ikkje søkjer om utstyrsstipend, som alle med ungdomsrett på vidaregåande har rett på. Eg oppmodar alle til å søkje, seier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

I fjor droppa 15.000 av 181.300 elevar å søkje. I tillegg var det 7.600 som søkte, men som ikkje signerte og dermed heller ikkje fekk utbetalt pengane. Det gir ein del på 87,5 prosent som søkjar og får pengane utbetalt, opplyser Lånekassen.

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekkje det elevane treng av utstyr på linja dei tek. Fristen for å søkje stipend og lån frå Lånekassen er 15. november for hausten og 15. mars for våren.

