Mindre havis gir Svalbard-isbjørnane færre makar

innenriks

Forskingssjef Snorre Hagen ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Svanhovd i Finnmark har saman med kollegaer følgt den genetiske variasjonen blant isbjørnane på Svalbard dei siste 20 åra, melder NRK.

Forskinga, tidlegare omtalt i tidsskriftet Nature, viser at mangfaldet har minka i takt med mindre havis. Hagen seier at det har pleidd å komme isbjørnar utanfrå kvart år.

– Men når sjøisdekket minkar, trur vi at det blir færre for kvart år som går, og dette speglar seg av i genetikken hos isbjørn på Svalbard. Det vi trur har skjedd er at færre bjørnar kjem til Svalbard, seier Hagen.

Ifølgje Hagen er det svært viktig å halde oppe det genetiske mangfaldet i isbjørnbestanden.

– Det er på ein måte grunnlaget for at artar skal klare å tilpasse seg endringar i livsgrunnlaget. Anten det er klimaendringar eller andre typar miljøpåverknader.

Isbjørnen er avhengig av isdekt hav for å overleve. Isdekket minkar i takt med den globale oppvarminga, og arten er karakterisert som sårbar.

Ifølgje WWF Verdsnaturfondet, er isbjørnbestanden i dag på mellom 22.000 og 31.000 individ totalt.

(©NPK)