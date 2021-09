Nav-kontor i Alna i Oslo stengt etter trussel

innenriks

– Dei har vendt seg til oss etter at dei fekk ein telefon frå ein brukar som dei oppfatta såpass truande at dei valde å stengje kontoret. Vi er på veg med ein patrulje for å snakke med dei tilsette der oppe, seier operasjonsleiar Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til avisa like før klokka 11.

Trusselen som var retta mot Nav Alna, blir stadfesta av kommunikasjonsrådgivar Beate Sæther i Nav Oslo.

– Vi handterer situasjonen og vi har ikkje noko meir å kommentere utover dette, seier ho til VG.

To Nav-tilsette vart knivstukne på Nav Årstad på Danmarksplass i Bergen måndag formiddag. Ei kvinne i slutten av 50-åra døydde av skadane, medan ei kvinne i midten av 30-åra vart lettare skadde. Ein mann i 30-åra er arrestert og sikta for drap og grov kroppsskade.

Nav-direktør Hans Christian Holte har opplyst at det skal gjennomførast ei ny vurdering av tryggingstiltaka ved Nav-kontora i landet.

(©NPK)