Oslo Børs stig frå start

Etter fem minutts handel låg hovudindeksen på 1.132,60 poeng, opp 1,08 prosent.

Det har vore stor spenning i den globale børsmarknaden, inkludert Oslo Børs, som følgje av den kriseramma kinesiske eigedomsgiganten Evergrande.

Selskapet har ei gjeld på over 2.600 milliardar kroner, og det har vore høgst usikkert om det kan betale for seg. Det er heller ikkje sikkert at kinesiske styresmakter klarer å hindre at selskapet går under, noko som vil gi store ringverknader, ifølgje ekspertar.

Som følgje av Evergrande-situasjonen fall Oslo Børs 2,35 prosent måndag, men henta seg litt inn tysdag. Då steig børsen 0,55 prosent til 1.120,47 poeng.

Onsdag vart det kjent at selskapet har inngått ein avtale med obligasjonseigarar som sikrar at selskapet kan betale renter verd 232 millionar yen, tilsvarande 36 millionar dollar.

