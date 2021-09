Oslo når ikkje eigne klimamål

innenriks

Oslo bystyre har vedteke at utsleppa av klimagassar i Oslo skal reduserast med 95 prosent i 2030 samanlikna med 2009. Byrådet er klare på at dei ikkje kjem til å nå klimamålet, men gjer store grep for å redusere utslepp i åra som kjem.

Med dagens kurs kjem Oslo berre rundt halvvegs i mål i 2030, skriv Aftenposten.

I ei pressemelding i samband med forslaget til budsjett for 2022 heiter det at det er særleg viktig å kutte utslepp frå trafikk, avfallsbehandling og bygg- og anleggsverksemd, som står for 90 prosent av klimagassutsleppa i Oslo.

– Vi skal vise verda at det er mogleg å omstille oss på ein måte som kuttar utslepp og skaper jobbar, men utan at det aukar dei sosiale forskjellane, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

