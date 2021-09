Politiet har sikra videomateriale i samband med Nav-drapet

innenriks

Det opplyser politiadvokat Christine Møen Wisløff til Dagbladet.

– Vi har fått sikra video frå Nav, og det har vorte henta inn videoovervaking. Vi kan per no ikkje gå inn på kva desse videoane viser, seier Møen Wisløff til avisa.

Ho legg til at politiet har beslaglagt kniven som skal ha vorte brukt.

Det var to personar som vart knivstukne i hendinga. Ei kvinne i 50-åra vart drepen, medan ei kvinne i 30-åra vart lettare skadd. Ein mann i 30-åra er varetektsfengsla og sikta for drap og grov kroppsskade etter knivangrepet.

Ifølgje hovudtillitsvalt Arne Hernes ved Nav Årstad var det to personar med på møtet med mannen av tryggingsgrunnar. Nav har etter drapet på ein Nav-tilsett på Grorud i 2013 skjerpa rutinane.

– Dei har teke ei vurdering på at dei skulle gå to i samtalen. Dette var ein del av tryggingsaspektet, seier Hernes til Bergens Tidende.

Han seier at å gå to i ein slik planlagd brukarsamtale ikkje er noko ein alltid har gjort, men at dette er ein del av Navs «reaksjonar» dersom brukarar utøver truslar eller vald.

– Men det vil nok bli praksis framover, legg han til.

(©NPK)