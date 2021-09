Sonderingane i Hurdal: Slik førebur partia seg

innenriks

Torsdag går startskotet for regjeringssonderingane mellom Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV på Hurdalsjøen Hotell utanfor Oslo. I løpet av nokre intense dagar skal dei utsende frå partia setje seg ned og prøve å bli samde om dei vil gå vidare til formelle regjeringsforhandlingar eller ikkje.

Dei tre partileiarane har førebels vore løyndomsfulle om prosessen, men ifølgje NTBs opplysningar har SV allereie sett ned eit forhandlingsutval som formelt skal forankrast på landsstyremøtet i partiet laurdag.

SV har òg førebudd eit fleire tusen sider langt dokument som mellom anna skisserer kva Ap og Sp tidlegare har stemt i Stortinget i saker som er viktige for SV. Dokumentet er tidlegare omtalt av VG og TV 2.

Mykje kartlagt allereie

I Arbeidarpartiet er både stortingsfraksjonane og partikontoret sett i sving for å hjelpe til i prosessen.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng fortel at partiet allereie har gjort eit grundig arbeid for å kartleggje kva for nokre politiske saker som kan komme opp i samtalane, og for å vurdere kva det vil vere viktigast for Ap å få gjennomslag for, og kor dei gode løysingane med dei to andre partia kan liggje.

– Vi veit jo veldig mykje i forkant, seier Stenseng til NTB.

Men partisekretæren vil ikkje seie noko konkret om kva for saker ho trur blir vanskelegast.

– Eg trur dei skal få lov til å jobbe i fred og ro no, seier ho.

– Vi går til desse sonderingane med partiprogrammet vårt og måla våre for kva vi skal gjennomføre i ei Ap-leidd regjering. Så må sonderingane og eventuelle forhandlingar vise kva som blir endeleg resultat.

Også i Senterpartiet er partiapparatet sett i sving. Der jobbar mellom anna stortingsfraksjonane med å utarbeide notat på sine politikkfelt.

Sendar to kvar

Ap, Sp og SV sender to personar kvar til sonderingane på Hurdalsjøen Hotell.

Onsdag vart det avklart at SV sender partileiar Audun Lysbakken og nestleiar Kirsti Bergstø til sonderingane, som byrjar torsdag.

Dermed har alle dei tre partia bestemt kven som skal delta.

– Vi ser fram til sonderingane på Hurdalsjøen, og vi jobbar for at ei ny regjering skal få ein kraftfull politikk for å få ned forskjellane og for å få bukt med miljøkrisa, seier Lysbakken.

Frå Arbeidarpartiets side deltek partileiar Jonas Gahr Støre og nestleiar Hadia Tajik.

Senterpartiet sender partileiar Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leiar Marit Arnstad.

Skatt, olje og klima

Sjølv om Ap, Sp og SV står saman på ei rekkje område, er det samtidig ei rekkje saker som splittar dei. Det er mellom anna kjent at partia står eit stykke frå kvarandre i skatte- og avgiftspolitikken, der SV har gått inn for større skjerpingar enn Ap og Sp har vore innstilte på.

* SV seier nei til meir oljeleiting, medan både Ap og Sp vil «utvikle, ikkje avvikle» oljenæringa.

* Ap går inn for å kutte 55 prosent av utsleppa innan 2030 (frå 1990-nivå). Sp vil kutte 50–55 prosent, medan SV vil kutte 70 prosent.

* Ap og SV vil meir enn tredoble CO2-avgifta frå dagens 590 kroner til 2.000 kroner innan 2030. Sp er imot.

* Ap har garantert at EØS-avtalen vil liggje til grunn for ei ny regjering. Både Sp og SV er kritiske til avtalen.

* Sp vil ha færre rovdyr i norsk natur, medan SV vil sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyra i Noreg – ulv, jerv, bjørn og gaupe.

* Ap og SV vil utvide dagens grense for sjølvbestemd abort, medan Sp vil behalde tolvvekersgrensa.

* Ap og SV vil fjerne kontantstøtta, Sp vil behalde ordninga.

