Statkraft-sjefen trur det kan bli høge straumprisar heilt fram til våren

– Når ein ser prisane i straummarknaden framover, er dei ganske høge gjennom vinteren før dei går ned til våren. Det er marknadsbiletet no. Dette kan endre seg med vêrsituasjonen og gassprisane i Europa, så det er eit usikkert bilete, seier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til Finansavisen.

Gjennom sommaren og hausten har straumprisane auka. Førre veke var snittprisen i prisområdet Oslo 113 øre per kilowattime. På same tid i fjor låg prisen på 12,5 øre.

Samtidig som Statkraft og andre kraftprodusentar tener svært gode pengar, understrekar konsernsjefen at marknadssituasjonen har si bakside.

– Det er ei utfordring for straumkundar i både Noreg og resten av Europa at det er såpass høge energiprisar som no. Vi skal ha stor respekt for at det kan vere dyrt å betale for straumen no og kommande vinter, seier Rynning-Tønnesen.

