Viken i gang med å førebu oppsplitting

innenriks

– Vi skal fremje ei grundig sak om oppmoding om oppløysing så raskt vi kan, slo Brenna fast i ei orientering til fylkestinget i Viken onsdag.

Der viste ho til at fylkesrådet i plattforma si har vedteke å leggje fram ei sak for fylkestinget med oppmoding til Stortinget om å oppløyse Viken etter stortingsvalet.

– Eg er glad for at stortingsvalet 2021 gav eit nytt fleirtal. Det gjer òg at fylkesrådet, i tråd med plattforma, vil gå i gang med å førebu ei slik sak, seier Brenna.

– Må greiast ut skikkeleg

Dei raudgrøne partia i Viken var alle imot å slå saman Buskerud, Akershus og Østfold og har lova å kassere gigantfylket med 1,2 millionar innbyggjarar så fort det lèt seg gjere.

Brenna strekar samtidig under at ei oppløysing først må greiast ut grundig.

– Ei slik utgreiing må ta for seg forslag til prosess, nye grenser og konsekvensar for mellom anna økonomi, tryggleiken til tilsette, berekraft, lokaldemokrati, oppgåveløysing og at ein sikrar gode tenester til innbyggjarane, peikar fylkesrådsleiaren på.

– Sjølv om ein del er utolmodige og kanskje vil levere inn forslag om å endre grensene allereie i morgon, vil eg insistere på at dette blir gjort på ein skikkeleg måte, seier ho.

Spent på regjeringsplattform

Framdrifta til prosessen er delvis avhengig av om plattforma til Støres nye regjering vil innehalde formuleringar som legg føringar for fylkesdelingar.

– Dette vil i så fall vere ein del av rammeverket for den prosessen vi går i gang med, seier Brenna.

Etter planen skal utgreiinga først sendast til fylkesrådet, som skal gi innstillinga si. Deretter blir ho sendt til i fylkestinget, der det er venta at saka blir behandla i februar neste år.

Dersom fylkestinget går inn for oppløysing, vil den vidare prosessen avhenge av saksgangen i Stortinget.

