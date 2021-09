Helsetopp får millionlønn i tre år etter å ha slutta

innenriks

I fjor vart Inger Cathrine Bryne ny direktør i Helse vest, med ei årslønn på 2,1 millionar kroner. Etter at ho tiltredde, fekk førre toppsjef Herlof Nilssen behalde årslønna på 2,4 millionar i tre år etter at han slutta i jobben, skriv Klassekampen.

Styreleiar Einar Strømsvåg i Helse vest seier styret har halde seg til ein avtale med Nilssen.

– Førre leiar nytta retten til å gå av og behalde løna i tre år då han var 62. Til gjengjeld stiller han seg til disposisjon for styret dei tre åra, seier han.

Strømsvåg opplyser at Nilssen no jobbar med eit IT-prosjekt på oppdrag frå styreleiar. Han er styreleiar i Sykehuspartner, som er ein svært viktig samarbeidspartnar for Helse vest, og er òg i styret til Universitetet i Bergen.

– Han er ein viktig ressurs for Helse vest, og det er viktig for meg å understreke at vi sjølvsagt hadde sagt ja dersom han hadde ønskt å halde fram som administrerande direktør til han vart 65, seier styreleiar Strømsvåg.

Nilssen, som var administrerande direktør for Helse vest frå etableringa i 2001 og fram til i fjor, ønskjer ikkje å kommentere saka overfor Klassekampen.

