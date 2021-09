Mann (28) dømt til ungdomsstraff for overgrep mot barn

innenriks

Mannen er dømd for overgrep mot veslesøstera si for meir enn ti år sidan. Han er òg dømd for å ha kjøpt eit nakenbilete av ein person han chatta med på nettet, skriv Stavanger Aftenblad. Tiltalte trudde at personen var ei 14 år gammal jente.

28-åringen erkjende seg delvis skuldig i overgrepet mot søstera og skuldig i å ha kjøpt nakenbiletet.

For dette meinte retten at mannen bør dømmast til ungdomsstraff med ei gjennomføringstid på to år.

«Tiltalte vil gjennom ungdomsstraffen få oppfølging i forhold til sine utfordringer. Tiltalte har svak fungering i hverdagen, han trenger også oppfølgning og veiledning med hensyn til lovregler, seksualitet og grensesetting», står det i dommen.

Mannen må òg betale 90.000 kroner i oppreisningserstatning og 30.000 kroner i erstatning for tapt inntekt til søstera.

(©NPK)