Nedgang i delen arbeidsledige

Arbeidskraftundersøkinga (AKU) til Statistisk sentralbyrå viser at det i juli (gjennomsnitt april – juli) var 121.000 arbeidslause. Det er 17.000 færre enn i april (gjennomsnitt januar-mars). Nedgangen er utanfor feilmarginen i AKU.

Delen sysselsette i befolkninga ligg på 68,8 prosent i juli. I april låg talet på 67,4 prosent.

I november 2018 tok Nav i bruk ei ny løysing for registrering av arbeidssøkjarar, som gjer at dei kjem raskare inn i registeret og statistikken til Nav. SSB sesongjusterer tala frå Nav etter same metode som før.

