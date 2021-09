Noregs Bank aukar renta – dyrare bustadlån i vente

innenriks

– Normaliseringa av økonomien tilseier at det no er rett å starte ei gradvis normalisering av styringsrenta, sa sentralbanksjef Øystein Olsen då han kunngjorde ein litt historisk renteauke torsdag formiddag.

Styringsrenta har lege på 0 prosent sidan 7. mai i fjor – då det største tilbakeslaget for norsk økonomi sidan krigen var eit faktum. No er Olsen først ut blant sentralbankesjefar i land vi ofte samanliknar oss med, til å setje opp renta.

Det kommande året skal styringsrenta setjast opp med 1 prosentpoeng og liggje på 1,7 prosent innan utgangen av 2024. Det betyr at bustadlånsrenta kan auke frå dagens 1,8 prosent til 3,2 prosent i 2024, ifølgje direktør for pengepolitikk Ole Christian Bech-Moen

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobiletet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli sett vidare opp i desember, sa sentralbanksjefen.

Bustadlån til 3 prosent

Organisasjonen Huseierne meiner forbrukarane har lite å bekymre seg over etter renteauken på torsdag, isolert sett. For eit vanleg lån på 2 millionar kroner aukar utgiftene med omtrent 300 kroner i månaden, eller nesten 4.000 kroner i året, ifølgje Huseierne.

– Renteauken det næraste året er det som kan bekymre meir. 1 prosentpoengs auka rente vil gi rundt 15.000 kroner i auka låneutgifter viss ein har eit vanleg lån på 2 millionar kroner, seier forbrukar- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseierne.

Bankane lét vente på seg med å varsle renteaukar dei første timane etter at renteavgjerda vart kunngjord torsdag. Derimot var bankane som vel å ikkje røre utlånsrentene sine, mellom anna KLP Banken og Landkreditt, raskt ute med pressemeldingar.

– Avgjerda gjeld både eksisterande og nye bustadlånskundar i banken, seier administrerande direktør Leif Magne Andersen i KLP Banken.

Straumprisar dempar forbruk

Gjenopninga av samfunnet har gitt ein markert oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er no høgare enn før koronapandemien. Arbeidsløysa har falle vidare, og kapasitetsutnyttinga synest å vere nær eit normalt nivå. Noregs Bank trur at oppgangen i økonomien vil halde fram utover hausten.

Dei rekordhøge straumprisane, som truleg vil halde fram ut året, forstyrrar biletet noko og kjem til å leggje ein dempar på det private forbruket sidan dei et av kjøpekrafta til hushalda. Men denne effekten er mellombels og vil dessutan bli motverka av høgare lønnsvekst og av at folk forsyner seg av oppsparte midlar til forbruk, meiner Olsen.

– Skulle situasjonen bli heilt annleis enn vi trur, vil det vere ein del av vurderingane framover, seier han.

Sentralbanken baserer seg på tilbakemeldingane frå bedriftene i Regionalt nettverk når dei legg til grunn at lønnsveksten kjem til å bli litt høgare enn forventa i juni. Fleire bedrifter melder om knappleik på arbeidskraft og har derfor justert opp lønnsforventningane sine, ifølgje Bech-Moen.

Framleis uvisse

Rentekomiteen til Noregs Bank poengterte òg at det framleis er uvisse rundt det vidare gangen/hendingsgangen/utviklinga/prosessen for pandemien, og at nye virusvariantar kan bremse den økonomiske oppgangen. Samtidig er det ein risiko for at pandemien får langvarige konsekvensar for sysselsetjinga.

På den andre sida kan kapasitetsavgrensingar føre til at lønns- og prisveksten aukar raskare enn venta. Komiteen meiner likevel at faren for at inflasjonen blir for høg er avgrensa, heiter det i grunngivinga til komiteen.

– Høge energiprisar bidreg til at den samla konsumprisveksten blir høgare enn lagt til grunn i juni-rapporten. Men den underliggjande inflasjonen vil vere nær målet på 2 prosent mot slutten av 2024, seier Ole Christian Bech-Moen.