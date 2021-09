Oslo tener store pengar på høge straumprisar

innenriks

Byrådet er avhengig av støtte frå Raudt for å få fleirtal for budsjettet. No varslar partiet at straumprisar vil bli eit viktig tema under dei kommande budsjettforhandlingane.

– Er det éin ting innbyggjarane i Oslo kjem til å merke, så er det straumprisane denne vinteren og hausten. Vi ser at byrådet budsjetterer med å få inn over 700 millionar kroner meir enn i fjor fordi dei forventar auka straumprisar, seier Raudts gruppeleiar i Oslo, Eivor Evenrud, til Aftenposten.

– Det bør komme innbyggjarane til gode, meiner ho.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) seier han må komme tilbake til spørsmålet om prisauken på straum kan kompenserast for dei som tener minst.

Samtidig seier han at det er heilt rimeleg at kommunen tek ut eit så stort utbytte.

– Noko kjem av at det er høge straumprisar, men vi har òg teke ut mykje når det har vore låge straumprisar, seier han på spørsmål om det er eit dilemma at kommunen tek auka utbytte, samtidig som det går rett frå folks lommebok i form av høge straumprisar.

(©NPK)