Sjukehus kontakta feil pårørande etter dødsfall

Årsaka til feilen var at sykkelen var stolen, ifølgje Fædrelandsvennen. Sjukehuset brukte han til å identifisere offeret. Då dei skulle varsle dei pårørande vart familien til mannen som opphavleg eigde motorsykkelen kontakta om dødsfallet.

Det var ein mann i 30-åra som omkom i motorsykkelulykka. Dei pårørande fann ut av feilen nesten ein time seinare då sonen, som er i 20-åra, ringde dei, ifølgje NRK.

Sjukehuset beklagar feilen, og seier dei jobbar no med å identifisere tiltak for å hindre at det skjer igjen.

