Erna Solberg: Regjeringa vurderte å stengje grensa til Russland

– Vi var klare på at viss dette ikkje stoppar opp, kjem vi til å stengje denne grensa, som ville betydd at du berre kunne vere russisk eller norsk for å reise over, seier avtroppande statsminister Erna Solberg (H) til Dagens Næringsliv.

Det regjeringa gjorde for å løyse problemet var å innføre ei lov som definerte Russland som eit sikkert tredjeland.

– Eg snakka med ein mann frå Egypt på Storskog. Han hadde forlate Kairo fire dagar tidlegare. Då er det ganske godt organisert oppover, seier Solberg.

Om lag 5.500 asylsøkjarar frå totalt 42 nasjonar kom frå Russland til grensestasjonen Storskog i Finnmark hausten og vinteren 2015. I åra før hadde det i snitt komme fem asylsøkjarar over russargrensa.

– Vi var først veldig usikre på kva som skjedde på grensa. Er det sånn at Russland er så dårleg styrt, så korrupt, at det er mogleg å etablere ei flyktningrute der alle tener på bestikkingar langs vegen, seier Solberg til DN.

Ho spekulerer på om det var ein styrt operasjon der Russland skulle teste Noregs respons.

– Det vi oppdaga var at når flyktningstraumen heldt fram, hadde dei moglegheita til å stoppe ho før dei gjorde det.

– Dei heldt oss i eit sånt grep, for å teste kor tøffe vi kunne vere. Russland ville altså prøve kor sta vi var, kor tydelege vi kunne vere, kva vi torde å gjere, seier Solberg.

