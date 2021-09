Fakta om drapssaker i Noreg i 2021

innenriks

April

* 13. april: Den profilerte advokaten Tor Kjærvik blir skotne og drepne i heimen sin på Røa i Oslo. Den 36 år gamle son til advokaten er sikta for drapet. Han er òg sikta for drapsforsøk på Kjærviks sambuar. Påtalemakta meiner det er sannsynleg at drapsetterforskinga vil ende med ein tiltale om overføring til tvunge psykisk helsevern.

* 20. april: 33 år gamle Bård Lanes blir funnen skoten på Kilen i Tønsberg og døyr kort tid etter på sjukehus. Tre menn, ein 26-åring, ein 29-åring og ein 31-åring er sikta for drap eller medverknad til drap. Politiet meiner 26-åringen løyste skotet som drap Lanes.

* 22. april: 42 år gamle Renate Strand Normann blir funnen død utandørs på Varaldsøy i Kvinnherad. Ein 47 år gammal mann er sikta for drap, men hevdar han berre utførte førstehjelp etter at kvinna skal ha falle. Avdøde og sikta er av politiet omtalt som vedkjende seg.

* 28. april: Fevziye Kaya Sørebø (50) blir skotne og drepne i Tostrups gate på Frogner i Oslo rett før klokka 8.30. Ein 39 år gammal mann som har vore i ein rettstvist med Sørebø, er sikta for drap. 39-åringen erkjenner straffskuld.

Mai

* 3. mai: Ein mann i 40-åra blir knivstukken og drepen i ei leilegheit i Halden sentrum i 22-tida på kvelden. Den 47 år gamle søster til mannen er sikta for drapet og erkjenner straffskuld.

* 6. mai: Aud Opsahl (88) blir funnen skoten og drepen i sin eigen heim i Lyngdal. Den 59 år gamle son til kvinna er arrestert og sikta for drap. Ifølgje ein psykiater kan 59-åringen ha vore psykotisk då drapet skjedde.

* 15. mai: Stig Ola Westgård (56) blir funnen død i ei leilegheit på Lademoen i Trondheim på morgonen. Ein 56 år gammal mann blir arrestert på staden og varetektsfengselet to dagar seinare, sikta for drap.

* 15. mai: Ein mann i 20-åra blir knivstukken i ei leilegheit på Tøyen i Oslo og døyr av skadane fem dagar seinare. Ein 33 år gammal utanlandsk statsborgar blir arrestert dagen etter og seinare sikta for drap og varetektsfengsla. Den sikta mannen er tidlegare dømd for vald.

Juni

* 8. juni: Marianne Hansen (25) vart funnen drepne i leilegheita si på Hellerud i Oslo. Ein 30 år gammal mann frå Romania har erkjent straffskuld for drapet. Mannen døydde på Ullevål sjukehus fredag 16. juli etter å ha prøvd å ta sitt liv i fengselet fire dagar før.

* 13. juni: Ein 19 år gammal mann døyr på sjukehuset etter å ha vorte funne med stikkskadar i Sandefjord natt til søndag 13. juni. To menn, ein 18-åring og ein 26-åring, er arrestert og sikta for drap eller medverknad til drap. Alle tre er opphavleg frå Eritrea.

Juli

* 19. juli: Ein 39 år gammal mann blir skoten utandørs i Tordenskiolds gate ved Oslo rådhus. Han blir køyrd til sjukehus, men døyr kort etter av skadane. Politiet arresterer ein 41 år gammal mann på åstaden. Dei to mennene er barndomsvenner, ifølgje forsvararen til drapssikta, som seier at mannen erkjenner dei faktiske forholda og samtidig viser til sjølvforsvar.

August

* 1. august: Vladas Kvederys (57), som er litauisk statsborgar, blir funnen død i ein bustad i Lørenskog rett etter midnatt natt til søndag 1. august. Ifølgje politiet døydde litauaren av forbløding etter ein stikkskade. Ein 45 år gammal polsk statsborgar som var busett i huset er sikta for drapet og han vart dagen etter varetektsfengselet i fire veker med brev- og besøksforbod. Mannen erkjenner ikkje straffskuld.

September

* 12. september: Ei 23 år gammal kvinne blir funnen hardt skadd etter ei valdshending i ei bustadblokk på Åsane i Bergen natt til søndag 12. september. Ein 29 år gammal mann blir arrestert på staden og sikta for drapsforsøk. Dagen etter blir mannen varetektsfengsla. Fem dagar seinare døyr kvinna av skadane ho vart påført og 29-åringen blir sikta for drap.

* 20. september. To Nav-tilsette blir knivstukne på eit brukarmøte på Nav Årstad i Bergen måndag formiddag. Den eine av dei, ei kvinne i slutten av 50-åra, døyr kort etter på sjukehus av skadane ho vart påført. Den andre, ei kvinne i midten av 30-åra, vart lettare skadde. Ein mann i 30-åra vart arrestert inne på Nav-kontoret. Han er sikta for drap og grov kroppsskade.

* 22. september: Eit ektepar i 40-åra blir funne døde i ei leilegheit på Kolbotn utanfor Oslo natt til onsdag 22. september. Politiet mistenkjer ikkje at det var andre involverte i hendinga og startar drapsetterforsking. Ektemannen blir sikta for å ha drepe kona, og politiet meiner han deretter tok sitt eige liv.

* 24. september: Ein mann blir funnen hardt skadd utanfor ein pizzarestaurant i Åros på Hurumlandet i Asker etter det politiet meiner er ei knivstikking. Ein mann blir av vitne observert springande vekk frå staden. Kort tid etterpå blir den skadde mannen erklært død. Politiet set i gang omfattande søk etter den antekne gjerningsmannen.

