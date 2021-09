NHO meiner avvikling av forkorta arbeidsgivarperiode kjem for tidleg

innenriks

– Vi har forståing for at den forkorta arbeidsgivarperioden på opptil tre dagar må avviklast no når vi går inn i ein normal kvardag igjen, men vi meiner likevel det er for tidleg, seier direktør Nina Melsom for arbeidsliv i NHO.

Ho seier dei forstår smittevernstyresmaktene slik at det framleis er ein lågare terskel for at ein skal halde seg heime frå jobb enn det var før pandemien.

– Vi er bekymra for at det i praksis vil auke sjukepengekostnadene for bedriftene. Vi må hugse på at ikkje alle kan gjere jobben heimanfrå, seier ho.

