– Vi er sjølvsagt sjokkerte og skuffa over at ein fortrudd medarbeidar har opptredd slik. Samtidig er vi letta over at underslaget ikkje er gjort av tilskotsmidlar som skal komme det frivillige musikklivet i Noreg til gode, seier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk Musikkråd i ei pressemelding.

Saka vart kjend for leiinga og styret i slutten av juni i år.

