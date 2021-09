Polititeorien i Kolbotn-saka styrkt: Trur ingen andre var involverte

innenriks

Etterforskarane held framleis korta tett til brystet og vil ikkje opplyse om hendingsgang eller dødsårsak etter at eit ektepar på Kolbotn rett sør for Oslo vart funne døde natt til onsdag. Politiet stadfestar likevel at dei ikkje har gjort beslag i noko skytevåpen.

– Hypotesen om at ingen andre har vore involverte i hendinga, er styrkt gjennom etterforskinga, skriv Aust politidistrikt i ei pressemelding fredag morgon.

Operasjonssentralen til politiet fekk melding via AMK om ei alvorleg valdshending i ei leilegheit på Kolbotn klokka 1.16 natt til onsdag. Då politi og ambulanse rykte ut til staden, vart det funne to vaksne personar i 40-åra med store skadar. Begge vart stadfesta døde på staden.

Dei avdøde vart obduserte torsdag, men det er uklart når obduksjonsrapporten er klar.

Aust politidistrikt skriv i pressemeldinga fredag at dei kanskje kjem med ei ny oppdatering fredag ettermiddag.

