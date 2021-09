Reisande frå oransje område og barn under 18 år må ikkje lenger i innreisekarantene

innenriks

Det gjorde regjeringa klart på ein pressekonferanse om gjenopninga av Noreg fredag ettermiddag.

Barn under 18 år skal ikkje ha innreisekaranteneplikt. Dei skal likevel oppmodast til å teste seg med PCR eller antigen hurtigtest tre døgn etter framkomst. Testplikta for barn på grensa blir vidareført.

Vidare skal alle reisande frå oransje område ikkje lenger ha plikt til å gå i innreisekarantene ved framkomst Noreg. Det er tre kriterium for å karakterisere eit område som oransje: Dei har mindre enn 50 smitta per 100.000 innbyggjarar og meir enn 4 prosent positive koronatestar dei siste to vekene, meir enn 50 og mindre enn 75 smitta per innbyggjar og meir enn 1 prosent positive koronatestar, eller mellom 75 og 200 smitta per innbyggjarar og ein positivitetsdel på mindre enn 4 prosent.

Helsestyresmaktene har òg tilrådd at alle kan velje å avslutte innreisekarantene med negativ PCR-test teke tidlegast tre døgn etter framkomst, og at plikta til PCR-test sju døgn etter framkomst blir fjerna. Også desse råda har regjeringa følgt.