Sonderingane held fram måndag

Det kunngjorde dei tre partileiarane då dei forlét Hurdalsjøen Hotell fredag klokka 15.

– Vi byrja sonderingar i går, og det har vi hatt glede av. Gode samtalar. Og vi kjem til å halde fram dei samtalane måndag. Det er i grunn bodskapen, sa Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre.

Ifølgje han har det vore god stemning.

– Vi er oppstemt over det valresultatet som var, og som gir oss ei moglegheit og eit mandat. Og med det grunnlaget har vi gått gjennom viktige saker og vil halde fram med det måndag.

– No er det helg

Støre har forskansa seg i kjellaren på Hurdalsjøen Hotell saman med Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum og SVs leiar Audun Lysbakken for å sondere moglegheitene for å danne ei ny raudgrøn fleirtalsregjering der alle dei tre partia er med.

Aps opphavlege håp var at to dagar med intense samtalar skulle vere nok, slik at dei tre partia kunne gå vidare til formelle forhandlingar allereie måndag.

Men etter det NTB blir fortalde, har det vore krevjande samtalar.

På veg ut frå hotellet fredag ettermiddag ville dei tre partileiarane ikkje seie om det hadde vore framgang dei siste to dagane.

– No er det helg, sa ein ordknapp Vedum til pressa utanfor hotellet.

– I morgon er det fleire offisielle avslutningar i Stortinget, og for min del konfirmasjon søndag, så no blir det helgefri, før vi held fram måndag, fastslo han.

Vedum beskreiv likevel samtalane som gode og seriøse.

– Og på bakgrunn av desse må vi sjå om det er grunnlag for den eine eller andre konstellasjonen.

To sakskategoriar

Sjølve samtalane har gått føre seg i djup løyndom, og lite har leke ut frå møteromma.

Men etter det NTB får opplyst, har politikartoppane halde det Støre tidlegare har kalla «rett på mål-samtaler» om dei vanskelegaste sakene.

I desse samtalane skal ei hovudoppgåve ha vore å sortere dei politiske stridstemaa i to kategoriar: ei gruppe med saker som dei tre partia ser at er moglege å løyse, og ei anna gruppe saker som held fram med å vere vanskelege.

Ifølgje Lysbakken hadde partia ei «god arbeidsøkt» fredag.

– Når vi no tek opp att sonderingane til måndag, så er det fordi det er planlagt mange ting til helga. Vi har mellom anna landsstyremøte i helga, så derfor må det bli sånn, sa Lysbakken på veg ut frå møta.

– Det er naturleg at vi møtest måndag og held fram. Men det har vore ein god runde, sa han.

Usamde om regjeringsmodell

Eit kjernespørsmål i samtalane er nettopp kven som skal sitje i regjering saman.

Støre har gått inn i prosessen med eit klart ønske om ei fleirtalsregjering med Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV. Han skal i samtalane ha vore oppteken av å understreke at dei tre partia utgjer eit lagnadsfellesskap: Viss SV endar opp med å bli ståande utanfor regjering, så må statsbudsjetta uansett blir gjorde opp med dei i Stortinget.

Vedum har derimot stått fast på at han føretrekkjer ein Ap/Sp-regjering der SV ikkje er med. Men Sp-leiaren har aldri lukka døra for SV heilt.

Lysbakken har for sin del vore positiv til å forhandle om ei trepartiregjering, men har heile tida understreka at det er politikken som avgjer.