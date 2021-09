Sonderingane på Hurdalsjøen: Partileiarane møter pressa klokka 15

innenriks

Ap-leiar Jonas Gahr Støre, Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum og SV-leiar Audun Lysbakken har sidan torsdag formiddag vore samla til intense samtalar om eit mogleg regjeringssamarbeid.

Eit kjernespørsmål i samtalane er nettopp kven som skal sitje i regjering saman. Støre har sagt at han har eit klart ønske om ei fleirtalsregjering med Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV, medan Sp-leiar Vedum har stått fast på at han føretrekkjer ein Ap/Sp-regjering der SV ikkje er med. Men han har aldri lukka døra heilt for SV.

Sjølve samtalane har gått føre seg i djup løyndom, og lite har leke ut frå møteromma.

I tillegg til partileiarane har parlamentarisk leiar Marit Arnstad i Sp, SV-nestleiar Kirsti Bergstø og Ap-nestleiar Hadia Tajik i sonderingane. Partia har òg hatt ei rekkje rådgivarar på plass på hotellet for å hjelpe.