Spesialeininga gir Sørvest politidistrikt kritikk i samband med dobbeltdrap

Natt til 24. juni i fjor vart ei kvinne i 20-åra og ein mann i 30-åra funne døde i ein bustad i bydelen Storhaug i Stavanger. Eksmannen til den døde kvinna er tiltalt for drapa.

Begge dei drepne hadde kravd at den tiltalte mannen fekk besøksforbod, mellom anna etter truslar og vald.

Ifølgje Stavanger Aftenblad vart det ikkje teke endeleg stilling til spørsmålet om besøksforbod før det var for seint – og det er dette som Spesialeininga gir Sørvest politidistrikt kritikk for.

Sjølv om politidistriktet først ville avhøyre den no tiltalte mannen før eit besøksforbod vart gitt, fann Spesialeininga at det kan reisast kritikk for mellom anna mangelfulle rutinar knytt til behandlinga av besøksforbod.

Det vart ikkje funne grunnlag for å reagere med føretaksstraff, men saka vart like fullt rekna som eigna for erfaringslæring og vart oversend for administrativ gjennomgang.

