Tilsett i Norsk musikkråd sikta for å ha underslått 4,6 millionar kroner

innenriks

– Saka vart oppdaga då mannen vart stoppa av tollvesenet på Oslo lufthamn då han var på veg ut av landet med i underkant av 20.000 dollar i kontantar på kroppen, seier påtaleansvarleg Tor Anders Persen i Aust politidistrikt til NTB.

Fredag gjekk Norsk musikkråd ut i ei pressemelding og sa at ein tilsett hos dei er sikta for grovt underslag etter at undersøkingar har avdekt at han gjennom 13 år kan ha underslått til saman rundt 4,6 millionar kroner.

Mannen har no fått sparken frå organisasjonen.

Norsk musikkråd er ein interesseorganisasjon for musikklivet i Noreg. Dei forvaltar og fordeler offentlege tilskot til det frivillige musikklivet på vegner av Kulturdepartementet.

Persen stadfestar at mannen er sikta for grovt underslag.

– Vi byrja i mars i år å etterforske mannen for fullt. Ved gjennomgang av kontoopplysningar såg ein at det var ein del overføringar som verka irregulære. Det er beløp av ein viss storleik og hyppigheit som har gått inn på privatkontoen for sikta, seier han.

Mannen vart avhøyrd i samband med beslaget i desember i fjor, men er ikkje avhøyrt sidan.

– Etter det vi veit, er han seg i utlandet. Han har vist seg vanskeleg å få tak i, men vi har ei oppfatning om kvar han er, seier Persen.

Han vil ikkje seie noko om kvar politiet trur mannen er.

– Kan det vere aktuelt å be om at mannen blir arrestert og blir utlevert?

– Det er ei moglegheit som politiet ser på, men det avheng av at vilkår for utlevering er til stades.

Etterforskinga av saka er no i sluttfasen.

– Vi meiner at vi har avdekt kva som har skjedd. Det er avhøyr av mannen som står att, seier Persen.

Vart informert i juni

Det var først i slutten av juni i år at Musikkrådet vart informert av politiet.

Musikkrådet har engasjert advokat- og revisorselskapet PwC til å gjere ei ekstern undersøking av saka. Undersøkingane viser at underslaget er gjort frå interne driftsmidlar, og at tilskotsmidlane ikkje er ramma.

Styreleiar Bjørgulv Vinje Borgundvaag seier at undersøkingane har avdekt at mannen over lang tid har overført mange små beløp som til saman utgjer 4,6 millionar kroner.

– Vi er sjølvsagt sjokkerte og skuffa over at ein fortrudd medarbeidar har opptredd slik. Samtidig er vi letta over at underslaget ikkje er gjort av tilskotsmidlar som skal komme det frivillige musikklivet i Noreg til gode, seier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd i pressemeldinga.

Vurderer krav

Kulturdepartementet og medlemsorganisasjonane er ifølgje styreleiar Borgundvaag informert om saka.

PwC har òg komme med ei rekkje tilrådingar om tiltak for å betre risikostyring og økonomikontroll i Musikkrådet, som styrte no har vedteke at skal gjennomførast.

– Når ein utru tenar gjer seg skuldig i lovbrot slik det har skjedd i dette tilfellet, er det viktig at organisasjonen trekkjer lærdom slik at ein minimerer risikoen for liknande hendingar i framtida, seier Borgundvaag.

Styret i Norsk musikkråd vurderer no krav både mot personen som er sikta i saka og mot revisor, for å få dekt heile eller delar av tapet organisasjonen er påført gjennom underslaget.

