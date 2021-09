Åros-sikta har erkjent å ha stukke fornærma med kniv

innenriks

Mannen vart måndag varetektsfengsla i fire veker. I rettsavgjerda frå Oslo tingrett går det fram at han har erkjent knivstikkinga, men at han har gitt uttrykk for at han handla i sjølvforsvar.

Han er underlagd brev- og besøksforbod i heile fengslingsperioden og må sitje i full isolasjon dei to første vekene.

Mannen hadde på førehand samtykt til fengslinga.

Mannen i 40-åra er sikta for å ha knivstukke ein mann i 30-åra i Åros på Hurum i Asker under ein slåstkamp fredag ettermiddag. Den fornærma døydde på staden.

Den sikta vart arrestert i Oslo laurdag. Begge dei involverte mennene er litauiske statsborgarar.

