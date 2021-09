Full drift på Vestfoldbanen først hausten 2022

innenriks

Måndag 27. september opnar Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien med avgrensa trafikk, opplyser konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne, til Aftenposten.

Det blir færre tog i rushtida, morgon og ettermiddag, truleg heilt fram til hausten 2022.

Dette kjem av at berre eitt spor kan brukast på Sandefjord stasjon. 27. juli oppstod ein brann ved stasjonen. Det førte til store øydeleggingar på jernbaneanlegg ved stasjonen og vidare langs jernbanelinja.

Eit eige vern skulle ha sørgt for at kortslutninga ikkje fekk nokon konsekvensar for togdrifta. Men vernet slo ikkje inn. Bane Nor har ikkje funne årsaka til dette.

– Skadeomfanget er stort og komplisert, og signalanlegget må byggjast på nytt. Neste sommar er eit komplett anlegg på plass igjen. Vi planlegg å gjenopne for full drift hausten 2022, seier Kjenne.

Heile anlegget vart fullstendig utbrent og øydelagt.

– Etter to månaders arbeid har vi no bytt alt sikkerhetskritisk utstyr, og eit mellombels sikringsanlegg er på plass, opplyser Bane Nor.

Også Havarikommisjonen undersøkjer årsaka til brannane. Heller ikkje dei har fram til no funne ei forklaring. Men dei skal ha eit møte om dette onsdag, ifølgje Aftenposten.

