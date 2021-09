Realitydeltakar i 50-åra dømd til ti års forvaring for fleire valdtekter

innenriks

Minstetida for realitydeltakaren som vart dømt til forvaring, er sett til seks år og åtte månader av tingretten som ligg på Austlandet, skriv VG.

I alt er mannen dømd for tre valdtekter, som alle skal ha vorte gjort heime hos han.

– Han er ikkje berre overraska, men nærast sjokkert over dommen. Han held fast på at han er uskuldig og har bestemt seg for å anke dommen i sin heilskap. Han har det tungt med å ta innover seg at han har fått ein så streng dom, seier forsvararen til mannen Hans Christian Nygaard Wang til avisa.

To andre menn dømde

Det mest alvorlege forholdet i dommen omhandlar ei gruppevaldtekt som fann stad i 2018, ifølgje påtalemakta. I ein bustad i Viken skal han ha hatt bedøvande midlar i maten eller drikken til ei kvinne. Det førte til at kvinna fekk kraftig nedsett medvit. I bustaden var den tidlegare realitydeltakaren saman med tre andre personar: To menn og ei kvinne.

Ein annan mann i 50-åra er dømd til to års fengsel, og seks månader er gjorde på vilkår med ei prøvetid på to år. Ein mann i 40-åra er dømd til eitt år og ni månaders fengsel, og seks månader er gjorde på vilkår med ei prøvetid på to år.

For ei kvinne som er tiltalt for medverknad til valdtekt i saka, er avgjerda av skuld- og straffespørsmålet utsett til november.

– Verkar førebudd

Under rettssaka, som gjekk i august, la aktor ned påstand om 13 års fengsel med ein minstetid på åtte år og åtte månader for realitydeltakaren.

Dommen vart kunngjord torsdag førre veke, men på grunn av anken er den ikkje rettskraftig. Fredag vart mannen likevel fengsla i fire veker på grunn av gjentakingsfare.

I dommen står det at dei rettsoppnemnde sakkunnige har vurdert risikoen for gjentaking av seksuelle overgrep som høg, og at overgrepa har eskalert over tid.

– I 2018 verkar overgrepet som meir planmessig og førebudd, det går føre seg over lengre tid og han er initiativtakar til at fleire personar forgrip seg på same offer, skriv tingretten, og viser til at offeret vart dopa ned.