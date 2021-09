Regjeringa ønskjer skaderegister for bil

innenriks

Statens vegvesen meiner det er formålstenleg og fornuftig å etablere eit offentleg tilgjengeleg skaderegister for bil.

Vegvesenet fekk i fjor oppdrag av Samferdselsdepartementet å greie ut behovet for å tilgjengeleggjere skadeopplysningar for bil.

Dei meiner eit slikt register kan hindre at køyretøy med skadar av betydning for trafikktryggleiken blir omsett i bruktbilmarknaden og brukt på norske vegar, dersom det ikkje kan dokumenterast at køyretøyet er forsvarleg reparert.

Samferdselsdepartementet vil arbeide vidare med denne saka.

– Eit slikt register vil betre forbrukarvernet ved bruktbilkjøp, og ikkje minst styrkje trafikktryggleiken fordi det vil gjere oss tryggare på at bilar med alvorlege skadar ikkje vil køyre på vegane våre, seier Hareide.

