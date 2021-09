Skolenes landsforbund ber regjeringa vente med gjeninnføring av fråværsgrensa

innenriks

– At elevane blir bedne om å vere heime ved symptom og samtidig har fråværsgrensa hengande over seg, er dobbeltkommunikasjon som forvirrar og garantert vil skape kaos i ei tid der elevane strevar etter å komme tilbake til normalen, seier forbundsleiar Mette Johnsen Walker i ei pressemelding.

Under pandemien har regjeringa innført eit unntak frå fråværsregelen i vidaregåande skule. Frå 11. oktober blir unntaket oppheva. Det betyr mellom anna at dei ikkje lenger kan bruke eigenmelding eller stadfesting frå ein forelder ved fråvær av helsegrunnar.

Skolenes landsforbund ber om å vente med gjeninnføringa av fråværsgrensa. Dei viser til at nokre elevar framleis vil få koronasymptom eller bli sjuke.

– Dei skal sleppe å måtte springe til legen for å få legeerklæring for å unngå fråvær i ein allereie krevjande skulekvardag. Det mest rette er at regjeringa utset gjeninnføringa til neste semester, altså januar 2022, for å unngå endå ein tidstjuv i skulen, seier Walker.

Skolenes landsforbund har vore motstandarar av fråværsgrensa som vart innført i 2016.

