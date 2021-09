Uvisst om Oslofjordtunnelen opnar igjen måndag

innenriks

Tunnelen vart stengd etter at ein lastebil måndag formiddag køyrde inn i veggen i tunnelen, noko som medførte store skadar i betongen. Ingen personar vart alvorleg skadde i ulykka.

Vegtrafikksentralen skriv på Twitter i 15-tida måndag at det framleis går føre seg oppryddingsarbeid i tunnelen, og at skadar må utbetrast før han kan opnast for trafikk.

Tunnelen var allereie planlagd stengd mellom klokka 22 og 5.30 måndag, tysdag, onsdag og torsdag denne veka. Vegtrafikksentralen skriv at det dermed er uvisst om tunnelen blir opna før den planlagde stenginga måndag kveld.

