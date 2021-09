Bølgja av nynoteringar på Oslo Børs har stoppa opp

innenriks

Frå april til desember i fjor debuterte fleire enn 50 selskap på børs, medan i august kom det berre fem nye selskap på Oslo Børs, skriv Dagens Næringsliv.

Hittil denne månaden har berre to selskap ringt i børsbjølla.

– Marknaden venta på at amerikanarane var tilbake frå sommarferiane sine i september, men så har òg investorane vorte meir selektive i sommar. No tek dei ikkje i kva som helst, seier sjef for Sparebank 1 Markets' investeringsbank, Henrik Kulseng-Hanssen.

Trass pausen i noteringane går det mot eit rekordår. Ifølgje Kulseng-Hanssen er det hittil i år henta inn nærare 70 milliardar kroner i eigenkapital gjennom børsnoteringar og vekstkapital til allereie noterte selskap. I fjor enda summen på godt og vel 80 milliardar kroner.

– Sjølv om det no er litt rolegare, meiner vi at det er grunn til å tru at selskap notert på Oslo Børs og Euronext Growth minst vil hente inn 100 millionar kroner i eigenkapital i år, seier han.

(©NPK)