innenriks

Til no har nordmenn fått den vaksinetypen dei har vorte sett opp på, noko som har betydd at enkelte har fått ein dose av kvar av dei to vaksinetypane i Noreg.

– Sjølv om ein får likt vern av å kombinere vaksinetypane, så er vi kjent med at nokre ønskjer å få same vaksinetype for begge dosane. No som vi har god tilgang på både Pfizer og Moderna, kan kommunane tilby befolkninga den vaksinetypen dei ønskjer, seier Geir Bukholm, assisterande direktør ved Folkehelseinstituttet, i ei pressemelding.