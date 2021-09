Framleis digital undervisning for mange studentar

innenriks

Einmetersregelen forsvann frå skulane i august, og landet vart formelt gjenopna laurdag. Men for mange studentar blir ikkje lettane merka i skulekvardagen.

Fleire studiestader Aftenposten har vore i kontakt med, held fram med digital undervisning. Fleire universitet opplyser at den planlagde digitale undervisninga held fram ut året.

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H), som i sommar bad universiteta og høgskulane om å planleggje for meir fysisk undervisning, seier til avisa at han har ei forventning om at ein allereie denne hausten vurderer om ein kan gjere om det som er digitalt til endå meir fysisk undervisning.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) blir det opplyst at dei gjer kva dei kan for å få til mest mogleg fysisk undervisning.

– Det som er problematisk, er å få romfordelinga til å gå opp, særleg for forelesingar med mange studentar, fortel Vibeke Moe, professor og utdanningsleiar ved UiO.

– No skal vi sjå på det endå ein runde til, også for dei store forelesingane. Vi vil prøve å leggje om så vi kan gå tilbake til heilt normal drift i vårsemesteret.

