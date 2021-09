Gjerdrum kommune får pris for openheit etter skredet

innenriks

Berit Adriansen, leiar for plan og bygg i kommunen, seier at det var svært krevjande arbeid for ein liten kommuneadministrasjon å publisere så mykje informasjon.

– Men det var viktig for oss å få alt ut i offentlegheita, for å få all hjelp til å finne ut av kva som kunne ha skjedd. Derfor betyr det veldig mykje for Gjerdrum kommune å få denne prisen. Å bli sett for dette, betyr veldig mykje for oss som jobba med det, seier ho i ei pressemelding.

Dokumenta vart publiserte berre éi veke etter at skredet gjekk, skriv Romerikes Blad.

Juryen meiner openheita til kommunen er til inspirasjon og eit skuleeksempel for alle andre organisasjonar som hamnar i kriser.

– Openheita har ført til kritiske oppslag i media, men også gitt nokre svar og sørgt for at det ikkje har vore unødige feilaktige spekulasjonar. Det er ein måte å handtere ei krise på som vi knapt har sett tidlegare, heiter det.

Natt til onsdag 30. desember 2020 rasa eit område på 300 gonger 700 meter ut i Ask i Gjerdrum. Ti personar mista livet. Onsdag kjem rapporten frå ekspertutvalet om kvikkleireskredet i Gjerdrum.

